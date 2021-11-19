中俄共办民主人权问题研讨会

中俄两国在瑞士日内瓦共同举办民主与人权问题研讨会，强调民主不能由他国来评判。

据中新社报道，中国常驻日内瓦代表团、俄罗斯常驻日内瓦代表团昨天（18日）共同举办了名为“民主与人权：共同追求，多彩实践”的线上研讨会。

中国常驻日内瓦代表团临时代办李松在致辞中说，民主和人权不是定制品、装饰品、奢侈品，更不是少数国家的专利品，而是各国人民共享的权利。无论采取何种样式，人民当家作主才是真民主；以人民为中心，才能实现真正全面的人权。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主。打着民主人权旗号干涉别国内政，人为制造对抗，只会引发动荡甚至灾难。

李松说，中共十九届六中全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，中方乐于同其他国家分享本国做法经验，但绝不会将中国模式强加于人。中方积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。

俄罗斯常驻日内瓦代表加季洛夫表示，在追求民主和人权过程中，应考虑不同文化特征、道德标准及社会传统价值观。一些自称“民主堡垒”的国家固守冷战思维，企图以其所谓“民主标准”划线，进一步加深国家间分歧，这是完全不可取的。所谓“基于规则的秩序”对基于《联合国宪章》和国际法的国际体系造成破坏。

中新社的报道称，参加研讨会的还有近20国常驻日内瓦代表和高级外交官。