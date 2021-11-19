台外长：两岸局势从未像现在这样紧张

台湾外交部长吴钊燮接受瑞士媒体专访时说，大陆升高对台湾的军事威胁非常真实，并称两岸局势从未像现在这样紧张。

据中时新闻网报道，吴钊燮日前接受“瑞士德语广播电视台”（SRF）国际部资深记者努菲尔（Pascal Nufer）视讯专访，双方就大陆对台军事威胁、两岸局势、台瑞关系及台欧关系等议题进行深入讨论。访谈内容已于当地时间16日晚间在该台“10点前10分钟”（10 vor 10）新闻节目播出。

针对两岸局势，吴钊燮说，大陆升高对台湾的军事威胁是非常真实的，台湾必须就最坏的情况做好战备防御，并增强防卫安全实力，同时向国际社会展示台湾充分拥有自我防卫的准备和决心。

他称，大陆近期面临许多危机，为了转移人民对其内部问题的关注，内部危机的压力越大，台湾所面临的危机也越高，令人忧心。

吴钊燮也强调，面对大陆的威胁，美国政府高层官员已多次在重要场合，声明美国对台湾的安全承诺“坚若磐石”，并重申美国将信守《台湾关系法》及“六项保证”，对台湾给予全力的支持。

他也说，台湾将积极做好自我防卫的准备与决心，并称无论战争几时发生，“我们都将坚决捍卫台湾”。

吴钊燮表示，瑞士是欧洲的民主典范，与台湾共享民主自由的理念价值。他说，为了维护区域安全稳定和台海和平，台湾乐见瑞士等理念相近国家与台湾在政治及经济上密切合作，协助台湾参与国际事务。

吴钊燮曾接受澳大利亚媒体专访，他在专访时说，中国大陆对台动武的可能性始终存在，面对来自大陆各层面的威胁，台湾会积极强化防卫力量，并深化与理念相近国家的战略安全合作及情资交流。专访内容于本月17日播出。