美智库： 中国成全球开发银行体系第二大出资国

美国智库全球发展中心（Center For Global Development）周四公布的一份最新报告显示，中国已超过日本，成为全球开发银行体系的第二大出资国，出资总规模超过660亿美元（896亿新元）。该体系每年向贫穷国家提供约2000亿美元的补贴贷款。

据路透社报道，该智库称，虽然中国仍从世界银行和联合国机构等多边机构获得贷款和其他援助，但它也已成为最强大的出资国之一。

报告称，在联合国开发计划署（UNDP）、世界粮食计划署和世界卫生组织（WHO）等一系列专注于发展的联合国机构中，中国已成为第五大出资国。

该智库说，中国在国际机构中扮演主要出资国、股东、受援国和商业合作伙伴等角色，赋予了它“独特的影响力地位”，这是在详细评估了中国在76家全球机构中所发挥的作用后得出的结论。

该智库的高级研究员莫里斯（Scott Morris）说：“人们非常关注中国透过一带一路倡议向发展中国家提供的贷款，但很少关注它在世界银行等全球机构中日益增长的影响力。”

近年来，中国在这些机构中不断扩大的作用，以及其作为世界最大债权国的地位，引起了美国和其他国家的担忧，但莫里斯告诫称，不要将中国在这些银行中的角色视为一种威胁。

“没必要因此感到恐慌，”他称，“让中国参与该体系的运作，而不是将其排除在外，这对所有人都更好。”