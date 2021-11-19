安徽省将延长产假60天

中国安徽省今天（19日）通过新条例，从明年1月1日起，延长夫妻婚假10天，并延长女方产假60天。

据环球网报道，安徽省13届人大常委会第30次会议表决通过了《安徽省人口与计划生育条例（修订草案表决稿）》（以下简称《条例》）。《条例》针对夫妇婚假、生育假、产假等规定做出了调整。

在奖励与社会保障方面，《条例》规定，符合法律规定结婚的职工，在享受国家规定婚假的基础上，延长婚假10天。婚假期间，其享有的工资、奖金、福利待遇不变。

对符合本条例规定生育子女的夫妻，女方在享受国家规定产假基础上，延长产假60天；男方享受30天护理假；在子女六周岁以前，每年给予夫妻各10天育儿假。

另外，《条例》也规定，各级人民政府应当为因生育影响就业的妇女提供就业服务，保障妇女就业合法权益。县级以上人民政府根据实际情况，可对家庭困难的婴幼儿入托、入园给予一定补助。

安徽省政府曾在9月27日至10月26日，就《安徽省人口与计划生育条例（修订草案征求意见稿）》向公众征求意见。意见稿提到，安徽省出生人口连续四年减少，人口形势极为严峻，2017年至2021年出生人口年增长率分别为-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%，整体呈断崖式下降趋势。