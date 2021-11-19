国际顶尖数学物理学家尼古拉·莱舍提金入职清华

国际顶尖数学物理学家尼古拉·莱舍提金（Nicolai Reshetikhin）正式入职清华大学，并已于秋季学期开设课程《纽结不变量与3维流形》。

根据清华新闻网消息，尼古拉·莱舍提金教授是量子群理论创始人之一、RT不变量的创始人之一、量子可积系统理论的重要推动人，泊松几何、辛几何的重要贡献者，Quantum Kac-Moody代数的重要贡献者、和量子引力有关的量子6j记号的奠基者。

尼古拉·莱舍提金曾两次受邀在国际数学家大会作报告，其工作主要围绕几个主题，包括可积性、量子相关领域以及对称，覆盖对称相关、表示论、李群、李代数、量子群等不同方向。

去年冬季，尼古拉·莱舍提金教授接受清华丘成桐数学科学中心主任、数学家丘成桐教授的邀请，决定赴清华任教。他期待在清华完成一系列研究工作，主要会围绕三个课题，即量子场论、对称、统计力学，可积性作为指引贯穿其中。

清华丘成桐数学科学中心教授刘正伟表示：“莱舍提金教授在低维拓扑、纽结理论、量子群表示等领域做出了多项奠基性的工作。”业内同行形容他的“研究方向广泛且深遂”。

丘成桐表示，尼古拉·莱舍提金将与菲尔兹奖得主考切尔·比尔卡尔（Caucher Birkar）一同作为国际一流学者，带领清华求真书院学子，为培养下一代领军数学家倾注力量。

据此前报道，菲尔兹奖获得者考切尔·比尔卡尔于今年6月正式受聘于清华。考切尔·比尔卡尔生于伊朗，是英籍数学家，曾任剑桥大学教授。他于2004年获诺丁汉大学博士学位，且他在双有理几何领域作出了重要贡献。不到40岁的比尔卡尔获得了被誉为“数学界的诺贝尔奖”的菲尔兹奖（Fields Medal）。其加盟清华后，在求真书院任教，并参与推动“丘成桐数学领军人才培养计划”。比尔卡尔是中国高校首次引进的非华裔菲尔兹奖得主。

