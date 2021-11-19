中国四年内每村至少培养三名“法律明白人”

中国司法部今天发出消息，中央宣传部、司法部、民政部、农业农村部、国家乡村振兴局、全国普法办公室近日联合印发了《乡村“法律明白人”培养工作规范（试行）》（以下简称《工作规范》），从工作原则、培养目标、基本条件、主要职责、遴选培训、使用管理及保障实施等方面对“法律明白人”培养工作作了规范。其中要求，到2025年，每个行政村至少培养3名“法律明白人”。

根据澎湃新闻报道，《工作规范》强调，乡村“法律明白人”培养工作要坚持党的全面领导。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，依靠党组织统筹推进“法律明白人”遴选培训使用管理等各项工作。要坚持需求导向、服务群众。以人民群众法治需求为导向，在群众中培养“法律明白人”、培养服务群众的“法律明白人”，聚焦解决村民日常生产生活中的法律问题，提升法治素养。要坚持多方参与、协同配合。统筹整合各类资源力量，着力构建多部门协同配合、社会力量积极参与的“法律明白人”培养工作机制，形成工作合力。

《工作规范》要求坚持分类施策、注重实效。遵循基层法治建设客观规律，针对不同地区、不同群体，因地制宜细化工作措施、拓展延伸工作覆盖面，根据实际情况有重点、分步骤推进“法律明白人”培养，提高工作针对性、实效性。

《工作规范》还提出，到2025年，“法律明白人”培养工作普遍开展，每个行政村至少培养3名“法律明白人”，基本形成培养机制规范、队伍结构合理、作用发挥明显的“法律明白人”工作体系，形成一支素质高、结构优、用得上的乡村“法律明白人”队伍。各地可根据本地乡村分布、农村人口数量等实际情况确立“法律明白人”培养数量目标，逐步实现村民小组“法律明白人”全覆盖。

《工作规范》还要求，要把“法律明白人”培养工作纳入法治社会建设和乡村振兴总体规划，作为加快推进乡村人才振兴工作的重要内容；把“法律明白人”培养工作情况作为加强基层普法工作队伍建设、健全精准有效普法工作体系的重要举措，纳入人才工作目标责任制考核，加强督导检查；及时总结培育“法律明白人”的成功经验、特色亮点，挖掘选树先进典型，宣传“法律明白人”先进事迹，营造全社会关心、理解、支持、参与“法律明白人”培养工作的良好社会氛围。

司法部介绍，制定《工作规范》，旨在规范推进乡村“法律明白人”培养工程，着力培养一支群众身边的普法依法治理工作队伍，为实施乡村振兴战略、推进法治乡村建设提供基层法治人才保障。