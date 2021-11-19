日本将以创纪录国防开支应对中朝军力崛起

日本国防部计划今天（19日）在与经济刺激计划一同公布的追加预算中，列支创纪录的国防开支，以应对在东海与南中国海加强军事活动的中国，以及提升导弹发射技术的朝鲜。

综合日本共同社及路透社报道，据相关人士透露，日本计划在今年度追加预算中至少拨款7700亿元（日元，下同，约83亿新元）列在国防预算中，该预算案将会是今天敲定的经济刺激方案的一部分。

这是追加预算中用于国防的最高数额，大幅超过2019年度的4300亿元。这笔预算除了用于扩充水雷和导弹等装备外，还将购买巡逻机，加紧强化南西诸岛方面的防卫力。最终国防预算可能会超过国内生产总值（GDP）的1%。

路透社的报道称，长期以来，日本一直承诺军事预算不超过GDP的1%，这一数字缓解了国内外对其军国主义死灰复燃的担心。军国主义曾将日本拖入二战的深渊。

但是，随着人们越来越关注中国在有争议的东海海域的军事行动，日本执政党自民党在10月31日的选举之前，在其政策纲领中列入了一个目标，拟将日本GDP的2%或更多用于军事开支。

目前日本与美国、英国和澳洲等西方盟友对中国在亚太地区的军事化进程都有所回应。

日本还计划加强与澳洲等盟友的友好关系，日本前首相安倍晋三今天参加由澳洲智库主办的在线研讨会时提出了这一点。

他发表演讲时称，“鉴于区域安全环境日益严峻，有必要将日澳双边安全和防务合作提升到一个新的水平。”

安倍晋三表示，日本应与美国、英国和澳洲等AUKUS安全伙伴在人工智能、网络能力和量子技术方面进行合作。目前广泛认为AUKUS协议是对中国在该地区军事力量提升的回应。