新闻自由组织批美在签证问题上向中国妥协

美中两国同意放宽对对方记者的签证限制，新闻自由组织批评称，协议在处理中国打压新闻自由的问题方面做得不够。

据美国之音报道，总部位于纽约市的新闻自由组织保护记者委员会（CPJ）的亚洲项目主任巴特勒（Steven Butler）称这项协议朝正确方向迈出一步，但他批评，协议未能考虑到在中国的外国记者“经常性地受到虐待、不当处理和任意拒发签证”。

总部位于巴黎的无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）则说：“拿美国独立媒体去独裁国家的准入做交易，以换取中国国家宣传媒体来美国的准入，这在概念上是有问题的。”

他说：“美国媒体不应当为了报道中国的可能性而去乞求，这不应当是国与国协议的一部分。”

中美两国去年都发布了不断升级的政策，限制对方驻本国记者的工作。2020年2月，美国国务院正式把五家中国国营新闻机构指定为中国政府分支。国务院随后把这五家新闻机构获准同时在美工作的中国雇员人数从160人削减到100人，并把他们的签证居留期从一年减少到90天。北京当局随后驱逐了美国驻中国主要媒体的多位记者，让这些媒体驻华分社从事报道的人员严重不足。

本周二，在习近平与拜登视频会晤同一天，美中双方达成协议放宽限制。中国记者将获得一年多次往返签证。而中国承诺，一旦美国的政策生效，中国将给予美国记者同等待遇。