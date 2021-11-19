中国官媒：劣迹网红复出兴风作浪须坚决抵制

针对有网民发现一些劣迹网红在被封号之后，借着改名字、戴面具等手段曲线复出的现象，中国官媒人民网今天发表评论文章说，劣迹网红复出仍兴风作浪，必须坚决抵制，穿个“马甲”就能卷土重来，平台难辞其咎。

文章说，如果劣迹网红改头换面就能再战江湖，兜售的还是“熟悉的配方”“原来的味道”，无疑是对公众的公然愚弄。劣迹网红被封禁，没有一个值得同情。如著名的“郭老师”堪称网络审丑界的“顶流”，被网友吐槽：“装疯卖傻”“低俗营销”“误人子弟”；网红二驴早期直播因内容低俗、负能量满满被封号，后又因涉及直播售假被罚；网络音乐主播莉哥o3o，曾因侮辱国歌事件被行拘……凡此种种不胜枚举。劣迹网红审丑审怪无下限的言行，带歪了社会风气，可恶可恨又可耻，封禁此类账号是人心所向。

文章强调，劣迹网红复出仍兴风作浪，必须坚决抵制。一个文明开放的社会是容许犯错的，抵制劣迹网红并非要将其一棒子打死，问题在于他们复出后的言行中毫无洗心革面的痕迹。辛巴因售卖假燕窝被封号，解禁后单膝下跪向网友致歉，然而在复出当天就上演了一出威风八面的“封路”大戏；“郭老师”在被封号后先是用小号喊冤，一个月后又借助伪装露头，遮遮掩掩还干着老本行；郭美美出狱没多久改名郭宸溪，继续糊弄看客。这些人靠网友追捧走红，在赚得盆满钵满的同时，理应时刻保持对衣食父母的敬意和善意，而不能眼中只有流量，心中只有“钱途”，视网民为“韭菜”，无所不用其极去煽动他们为自己低劣的表演埋单。

文章还说，改名字、戴面具、变声器、借用他人直播间，类似伎俩网友都能一眼看穿，平台岂能视而不见。个别网红的直播生涯，不是停播封禁，就是在被封禁的路上，结果禁播七天半月后出来仍能获得流量支持，如此罚酒三杯式处罚则完全是流于形式。有网友认为，平台与网红主播是共生关系，只要不触及底线，平台自然不会对其痛下杀手。如果真是如此，则暴露了相关平台在大是大非问题上的含混不清。事实上，恰恰因为利益攸关一损俱损，平台更不能为劣迹网红“开绿灯”，否则几颗老鼠屎就会坏了一锅粥。

文章最后说，有关部门日前印发的《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》明确指出，要加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出。以此为依据，劣迹网红能不能复出，就是一笔明白账了。