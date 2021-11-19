中国外交部回应对立陶宛采何种措施：拭目以待

中国外交部发言人赵立坚今天就立陶宛政府批准设立“驻立陶宛台湾办事处”一事回应说，此举在世界上制造“一中一台”，公然违背一个中国原则，中国表示强烈抗议和坚决反对。赵立坚在回答中国将采取何种必要措施时说，“大家可以拭目以待”。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提问，立陶宛政府批准台湾设立“驻立陶宛台湾办事处”，请问中方会采取哪些措施应对？

赵立坚回答说，立陶宛政府不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾设立“驻立陶宛台湾代表处”。此举在世界上制造“一中一台”，公然违背一个中国原则，背弃立方在两国建交公报中的政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。中国政府表示强烈抗议和坚决反对，将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。由此产生的一切后果由立方负责。

赵立坚强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。中国要求立方立即纠正错误决定，也正告台湾，妄图挟洋谋“独”是打错了算盘，注定逃脱不了失败的下场。

赵立坚最后说：“至于中方将采取何种必要措施，大家可以拭目以待。立方咎由自取，必将自食其果。”

中国外交部昨晚在官网发表声明，猛烈批评立陶宛批准台湾设立“驻立陶宛台湾代表处”，并称“由此产生的一切后果由立方负责。”

台湾外交部昨天宣布“驻立陶宛台湾代表处”正式挂牌运作，并称，在立陶宛开设代表处将奠定友好坚实的合作基础。新闻稿也称，双方在半导体、激光、金融科技等各项产业领域具有庞大合作潜力。