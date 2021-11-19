李克强：支持煤电企业各项政策要确保落实到位

中国国务院总理李克强昨天（18日）强调，支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。

据新华社报道，李克强昨天主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析经济形势，就做好下步经济工作听取意见建议。

李克强在会上说，今年以来，中国发展遇到疫情多地散发、严重洪涝灾害、大宗商品价格快速上涨、电力煤炭供应一度紧张等多重挑战。前国内外形势依然复杂严峻，中国经济出现新的下行压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战。

他说，要支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。各方面都要多想办法，为市场主体发展创造良好环境，促进更多市场主体渡过难关、更加活跃、实现新的发展。

此外，李克强认为，要推进改革开放，通过更大激发市场主体活力顶住困难压力。他说，要持续推进“放管服”改革，优化营商环境，维护公平竞争，对各类市场主体一视同仁，让他们各显身手、尽显身手，带动更多就业和居民增收，促进消费扩大；在保持政府投入力度、推动重点建设的同时，要用改革的办法调动社会投资积极性，发挥好国内巨大市场优势、释放内需潜力。

他也强调，要进一步扩大对外开放，完善进出口支持政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，支持发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。抓住RCEP生效实施的契机，深化和扩大国际合作。发挥自贸试验区等开放平台作用，更大力度吸引外资。