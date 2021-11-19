广州车展维权被抬出 小鹏汽车称男子多次恶意攻击他人

在今天（19日）的2021广州车展上，一名车主在小鹏汽车发布会上维权后被抬出，小鹏汽车称男子已多次恶意攻击他人。

据红星新闻报道，曝光的视频内容显示，该男子与小鹏汽车工作人员发生争执，随后被车展保安抬出车展现场。

小鹏汽车回应此事件时说，维权男子叶先生此前曾多次在车主群内挑起与其他车主的争执，恶意攻击其他车主，其行为引起群内多数车主不满。

小鹏汽车说：“为维护车主群公开友好的讨论环境，在多位车主的要求下，我们将叶先生请离了车主群。虽然我们对叶先生无法融入当地车友群的日常交流表示遗憾，但这并不影响叶先生作为小鹏G3的车主，享受和其他车主一样的售后服务。今后依然希望叶先生能继续支持小鹏品牌，并以合适的渠道表达自己的诉求。”

据小鹏汽车官网，小鹏汽车于2020年8月27日以XPEV的股票代码登陆纽约证券交易所，募资17亿美元（23亿新元），创造了当前造车新势力中融资金额和发行估值最高的IPO。2020年12月，小鹏汽车完成上市后的首次增发，融资25亿美元，创下中概股史上最大规模的首次股票增发。

2021年7月，小鹏汽车登陆香港联交所，募资158亿港元（27.5亿新元），成为港股智能电动车第一股，并已纳入恒生综合指数。小鹏汽车成为三年内首个美国纽约、中国香港两地双重主要上市的重大中概股。