《长津湖》在马来西亚送审不过关

中国电影《长津湖》因送交马来西亚电影检查局（LPF）审核不过，无法如期在马来西亚上映。

据马来西亚媒体《中国报》报道，本片马来西亚发片商Mega Films Distribution对审核结果感到遗憾，并考虑将《长津湖》再次送审。

针对早前被网民指电影宣扬共产主义，发行商称，对没看过这部电影却给予批评和反对的人感到遗憾，并称这对想看电影的观众欠缺公平。发行商还称，相信观众可以通过这部电影追溯中国人民志愿军如何在极寒严酷环境下作战的事迹。

据《星洲日报》报道，《长津湖》原计划于18日上映，马来西亚电影院GSC此前通过官方面簿放出一张电影海报，引起不少马来西亚网民强烈反对，称这部电影是在宣传共产主义。

宣扬共产主义思想在马来西亚被禁止。2019年，时任马来西亚内政部长慕尤丁曾公开表示，对有意复兴共产主义者，政府将采取严厉措施，集会、漫画、音乐、电影等都在限制范围内。前马共总书记陈平的骨灰曾在2013年被时任首相纳吉禁止运回马来西亚，2019年被低调运回国后，引起轩然大波。

《长津湖》以1950年朝鲜战争第二次战役中的长津湖战役为背景。自上映以来，已打破中国剧情片单日票房、战争片单日票房、国庆档影片首映日场次等十多项纪录。