下午察：《丑陋的中国人》应“功成身退”？

一本30多年前出版的书，本周突然在海峡两岸引起讨论。

这本书，就是已故台湾作家柏杨（本名郭衣洞）1985年出版的《丑陋的中国人》。

事缘台湾国中一年级的国文教材，想收录《丑陋的中国人》摘文，出版商找上82岁的柏杨遗孀张香华谈授权，却被一口回绝。

据媒体报道，张香华拒绝授权的理由是：

一、柏杨1984年发表以“丑陋的中国人”为题的演讲时，对象是成年人，对于还没建立起民族自信的国一学生而言，内容并不适合。

二、台湾执政者推行教育“去中国化”，在没有中华文化价值观与认同的前提下，国中教材收录《丑陋的中国人》其心可议，当局是利用该书来“辱华”。

三、柏杨生前说过，当中国文明进步了，那就可以不要看这本书了，甚至要废除这本书的发行。张香华认为，当下中国文明比30年前已经进步了，“其他国家都没有中国的扶贫工作做得这么好”，所以，这本书现在就应该停止发行了。

她说，《丑陋的中国人》如今应“功成身退”，与台湾的远流出版社、中国大陆的人民文学出版社的合约于2024年到期后，不再发行此书，她“甚至希望两岸出版社自即日起便不再出版此书”。

令人毫不意外的，张香华这番讲话在中国大陆赢得一片叫好声——她不但严厉批判了台湾民进党政府的“去中国化”教育，强烈表达了中国民族身份认同，同时也大赞中国文明进步了，形同是说：中国人一路走过来了，已经不丑陋了。

《丑陋的中国人》是怎么样的一本书？

截至目前的一个统计数据，不计入市面上的各种盗版，《丑陋的中国人》至少已经发行超过500万册。

根据公开资料，1984年9月24日，柏杨在美国爱荷华大学发表以“丑陋的中国人”为题的演讲，强烈批判中国人的“脏、乱、吵”“窝里斗”“不能团结”“死不认错”“缺乏公德”“虚伪”等劣根性，并将原因归结到“中国传统文化中有一种滤过性病毒，使我们的子子孙孙受到了感染，到今天都不能痊愈”。

柏杨本人曾经在《吴刚伐树我洗缸》大陆版序文中回忆，当时演讲结束后的场景：“刹那间，我感觉到一片幽静，好像深谷那样的幽静。连一声礼貌性的鼓掌都没有，而听众们却一个一个站起来，纷纷离席。我期待握手、寒暄的情景，没有出现。”

1985年8月，这篇讲稿和另外两场演讲的记录《中国人与酱缸》《人生文学与历史》，一篇访问稿《正视自己的丑陋面》，以及柏杨的三十几篇杂文、近二十篇的回应文章结集出版，书名就是《丑陋的中国人》。

在当年，这本书固然轰动一时，在华人世界中流传广泛，被认为发人深省，但也充满争议。

柏杨在《丑陋的中国人》中激烈批评所谓中国人国民性的负面因素，并认为，一个真正的文明的民族要不断自我批评和自我完善。

两岸上世纪80年代的传统文化反思潮

在当时的台湾社会，这种自我反思蔚然成风。早在1979年，柏杨就在名作《中国人史纲》中首度提出了中国“酱缸文化”的著名概念，批判中国传统、儒家文化的保守、僵化和陈腐；他在美国爱荷华演讲的那年，龙应台也发表了名文《中国人，你为什么不生气》。

巧合的是，海峡彼岸当时也进入反思的时代，《丑陋的中国人》在中国大陆引发的热潮甚至超过了台湾，北大中文系教授陈晓明就回忆称，中国大陆的“八十年代人”几乎没有人没有议论过柏杨和《丑陋的中国人》，该书恰好契合了中国大陆当时在经历文革后、进入改革开放时期的反思传统文化思潮，为年轻一代对传统的反思提供了非常重要的支持和佐证。

但与此同时，也有不少声音对柏杨、《丑陋的中国人》提出质疑，有的是因为民族自尊受到了挑战，也有的人认为所谓的丑陋的中国人，只是一种刻板印象而已，因循苟且的腐败，是所有人类文化的共有现象，只是支配者的性质有所差异而已，柏杨痛批的，其实是人性，中国文化不过是背了黑锅，因为柏杨是中国人。

还有一种看法是，虽然书名是《丑陋的中国人》，因文字狱而在绿岛坐了近10年牢的柏杨，写的其实是当年的台湾众生相，矛头直指当时台湾的国民党官场，《丑陋的中国人》因此也可说是一部反抗国民党党国体制与文化的著作。

也曾遭遇文字狱的另一名台湾已故作家李敖，当时就批评柏杨把部分的丑陋当成整体的丑陋，柏杨明知谁是他笔下“丑陋的中国人”，却不敢指名道姓写实，却泛指所有的中国人都丑陋，乃是“懦夫行为”，更指柏杨是当局的“文学侍从之臣”，是“真正的丑陋的中国人”。

从现在的眼光来看，有评论说，《丑陋的中国人》部分暴露出了“中国旧式文人缺乏社会科学训练，好大言而少实证的缺陷”。比如，柏杨主张废除方块字，理由竟然仅是“今天打字那么快，计算机那么快”；再比如，柏杨批判孔子，“自从孔丘先生之后，四千年间，没有出过一个思想家”“认识字的人，都在那里批注孔丘的学说，或批注孔丘门徒的学说，自己没有独立的意见，因为我们的文化不允许这样做”。青年时代曾深受《丑陋的中国人》影响的人，如果后来经过学术训练，恐怕会发现今天已经读不下这本书了，其中很多论断会显得过于仓促和情绪化。

一个时代的结束

《丑陋的中国人》不再出版，象征的是一个时代的结束。

本世纪以前，台湾人整体而言都还自我认同是中国人，反思中国人的丑陋，是因为爱之深、责之切。今天的台湾，像柏杨、张香华那一代人的中国认同，已属濒危，在政治操作下，“中国人”一词渐渐只能搭配“丑陋”。

柏杨1949年到台湾，2008年88岁时去世，目睹了台湾首次政党轮替、民进党上台执政，还因为被奉为台湾人权斗士，当了陈水扁的总统府资政，但那只是开端，他的遗孀张香华则目睹整个蜕变的过程。

独派组织台湾制宪基金会今年8月10日公布的一项最新民调显示，有89.9%的台湾民众认为自己是“台湾人”，而自认为是中国人的台湾民众，不到5%。

对于正在上升、飞跃、强调文化自信的中国大陆，恐怕也难再认同《丑陋的中国人》里的许多论述。

不过，有评论者认为，《丑陋的中国人》现在看来固然有很多问题，却有一种意义将永不过时：自省意识。一个懂得自省和自我反思的民族绝不会是丑陋的。