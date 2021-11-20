秦刚：中国不是各种问题的原因而是解决的方案

中国驻美国大使秦刚前天（18日）与布鲁金斯学会董事会视频交流时说，中国不是世界上各种问题的原因，而是解决的方案。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚在演讲中称，近年来，国际上越来越关注中国的发展给国际秩序带来的影响。美国多次称，美国对华政策目的是维护“基于规则的国际秩序”，要确保“交通规则”，“但这是指什么规则？是谁制定的？谁当交警？美方一直没说清楚。”

秦刚说，中国在联合国的合法席位恢复的这半个世纪，中国守规则、讲信义、重行动、勇担当，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，“事实证明，中国加入联合国的50年，就是希望为国际社会所承认、接受，融入国际体系并愿为此作出贡献的50年。”

对于有人认为中美是现行国际体系中两种水火不容的“操作系统”，联合国秘书长古特雷斯也对此表达国际社会的普遍担忧，即中美要避免对抗，世界不能再分裂。秦刚呼吁，应共同抵制这样的前景，拿出远见、决断和行动，为中美两国和世界走出一条光明的道路。他还提出“不忘初心、牢记责任、坚持原则、聚焦合作”等四点建议。

在“坚持原则”方面，他批评说，拼凑针对第三国的小集团，是开历史倒车，世界不应再被“新柏林墙”阻断。搞所谓“民主峰会”，给各国贴意识形态标签，排斥异己，拒不尊重和承认别国人民自我选择的发展道路，这本身就是最大的不民主。滥用泛化国家安全概念，搞清洁网络、“民主科技联盟”，无端打压别国企业，是逆全球化潮流而动，加剧世界经济风险，“世界不应再被’脱钩’、‘断供’所割裂”。

他还特别强调，一个中国原则不仅是中美关系的政治基础，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是现行国际体系和秩序的重要组成部分。任何歪曲联大第2758号决议、在国际上挑战一个中国原则的图谋，就是改变台湾问题现状，就是破坏国际规则和国际秩序，是徒劳的。