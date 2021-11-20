王小洪任公安部党委书记 赵克志不再兼任

中共中央组织部在中国公安部昨天召开的领导干部会议宣布：赵克志不再兼任公安部党委书记职务，王小洪任公安部党委书记。

根据法治日报旗下法制网消息，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨出席上述会议并讲话。中国国务委员、公安部部长赵克志主持会议并讲话。王小洪出席会议并讲话。

据公安部官网显示，在此次调整前，赵克志为中共十九届中央委员，国务委员、国务院党组成员，公安部部长、党委书记，中央政法委员会副书记，总警监。王小洪为中共十九届中央委员，公安部党委副书记、分管日常工作的副部长（正部长级）、督察长，公安部特勤局党委书记、局长，副总警监警衔。

官方简历显示，现年64岁的王小洪是福建福州人，1982年12月加入中国共产党，1974年7月参加工作，中央党校经济管理专业毕业，党校大学学历。

他早期在福建工作，2013年调任河南省政府省长助理、党组成员，省公安厅厅长、党委书记，2014年任河南省副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记。

2015年3月，王小洪调任北京市副市长、市公安局党委书记、局长，2016年任公安部副部长，并继续担任北京市副市长、市公安局党委书记、局长，2018年1月卸任北京市副市长。

2018年3月，公安部官网“领导信息”一栏显示，王小洪职务为公安部党委副书记、分管日常工作的副部长（正部长级），北京市政府党组成员、市公安局党委书记、局长。

2019年11月，《人民公安报》报道显示，王小洪已同时兼任特勤局党委书记、局长。

去年4月，王小洪卸任北京市公安局党委书记、局长职务。