美台第二轮经济对话下周举行

美国国务院周五表示，美国和台湾将于下周举行第二轮美台经济对话。台湾外交部今天证实并宣布对话将于下周二（23日）以线上方式举行。

根据美国国务院声明称，美国负责经济增长、能源和环境事务的美国副国务卿费尔南德斯（Jose Fernandez）将主持对话。美国在台协会(AIT)和驻美国台北经济文化代表处(TECRO)主办此次对话。

声明说:“我们的伙伴关系建立在牢固的双向贸易和投资、人际联系以及共同捍卫自由和共同的民主价值观的基础上。”

另据联合报报道，台湾外交部宣布，台湾方面将由经济部长王美花及科技部长吴政忠共同代表主谈。

外交部表示，“经济繁荣伙伴对话”是台美最高层级的经济战略对话平台，去年首度召开，讨论议题广泛且深入，成果丰硕。今年台美双方将就供应链、反制经济胁迫、数码经济与5G网路安全、科学与技术等共同关切的议题及政策进行深度交流。

外交部表示高度重视台美紧密的经济连结，并与相关部会合作，持续深化台美经贸合作伙伴关係，促进双方经济成长、韧性与繁荣。

首次美台经济对话由美国国务院前次卿克拉奇（Keith J. Krach）及台湾行政院政务委员邓振中率领，去年11月20日透过现场及视频方式举行，台湾经济部政务次长陈正祺率小型代表团赴美国与美进行现场会议，王美花、吴政忠、外交部次长曾厚仁等则在台北以视频方式参加讨论。