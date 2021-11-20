天安门广场下月中旬起将实施预约参观

北京市人民政府天安门地区管理委员会昨天发布通告称，为营造良好参观环境和游览秩序，结合常态化疫情防控形势，北京天安门广场从下月15日起将实施预约参观措施，散客和旅游团均需提前预约方可进入广场区域。

根据北京人民政府天安门地区管委会官网发布的通告，游客可通过“天安门广场预约参观”微信小程序、“北京通”APP、“北京日报”APP、“北京时间”APP、“京城之约”小程序，或登录天安门地区管委会门户网站“天安门广场预约服务专栏”，预约未来10日内参观游览。老人、中小学生、残疾人等不便使用智能终端的人员，可由亲友代为预约，也可让现场工作人员协助预约。

预约分为升旗、上午、下午、降旗等四个时段。早晨天安门广场开放（升旗前1小时）至升旗仪式结束为“升旗”时段；升旗仪式结束至中午12时为“上午”时段；中午12时至天安门广场晚上封闭为“下午”时段；降旗前1小时至天安门广场晚上封闭为“降旗”时段。

预约参观措施启动后，现阶段不限定预约总量，将根据疫情形势变化和防控需要，适时采取必要客流疏导调控措施。需要注意的是，预约参观措施并不能代替安检，游客仍需经安检后进入广场。

在措施实施前，天安门地区管理委员会还将开展预约平台运行、现场核验流程和预约咨询服务等综合测试，改进优化预约参观各项服务保障措施。

天安门管委会还在另一种通告中解释说，首都北京天安门广场是中国各族人民向往的地方，是向世界展示中国形象的首要窗口。作为全国红色旅游经典景区，实施预约参观措施，有利于防止瞬时大客流带来的疫情传播风险，更好地落实常态化疫情防控要求，保障公共卫生安全，能够更好引导游客合理安排出行计划，推动错峰参观游览，有助于提高参观游览服务管理水平，以首善标准展示天安门广场良好形象。

