中国官媒评杨天真走红毯：打破白瘦幼审美的良好开端

针对体态丰腴的明星经纪人杨天真在三亚举办的一场年度人物盛典上走红毯并上热搜一事，中国官媒《工人日报》今天发表署名文章称，“大码女孩”走上红毯赢得掌声，这是打破“白瘦幼”单向度审美的一个良好开头。

文章提到，杨天真此前因签约五名各有千秋的“大码女孩”引发热议，认为“大码女孩”作为人设或卖点，或许是其商业团队有意的策划与运作，但在一个“白瘦幼”审美一统江湖的当下，“大码女孩”走上红毯，以自信的姿态现身聚光灯下，在倡导社会审美多元化上，无疑有着积极意义。

文章指出，鼓吹“白瘦幼”审美，鼓励正常人走上“整形”手术台，对谁最有利可图，看看身边林立的整形机构、减肥机构，就可管中窥豹。

中国近年医美产业加速生长，用户需求不断迭代，医美消费从“小众”走向“大众”。 千亿级的颜值经济一路高歌猛进。作为一个产业，本无可厚非，但兜售单一的审美观念和价值，就值得商榷。单向度的审美追求，直接或间接导致了社会的容貌焦虑和人们自我形象管理的日趋“内卷”。

文章还说，千篇一律的“锥子脸”“蛇精脸”，真没有鞋拔子脸、猪腰子脸有个性，时尚从来都是包容的。真正震撼人心的美，总是与内心深处的自我肯定与自我接纳息息相关。

文章举例说，患有白癜风的加拿大模特温妮·哈洛，是世界超模；门牙缝宽，没有影响琳赛·威克森成为美国超模，反而成了她独特的标志。汶川地震幸存女孩几天前机械腿走秀，让人直呼这才是真正的“超模”。

文章最后反问，胖瘦丑美，谁有权将之界定成问题与疾病？人们还需要反思，自己有无必要遵守这种界定？

公开资料显示，杨天真是中国知名的明星经纪人，带领与合作的大咖数不尽，当中包括李现、鹿晗、张雨绮、赵又廷、欧阳娜娜等。

据报道，杨天真也曾任职于范冰冰工作室，出任宣传总监，之后担任工作室副总经理。除了打理范冰冰的形象，还负责影视项目和娱乐营销。

除了负责艺人经纪等工作，据报口才了得的她，也参与多部综艺节目和实境秀，在中国娱乐圈享有相当高知名度，人气不亚于一线明星。