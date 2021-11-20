阿里腾讯百度等涉垄断被分别罚50万人民币

中国市场监管总局根据反垄断法对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查，涉案企业分别处以50万元（人民币，约10.6万新元）罚款。被罚对象包括百度、阿里巴巴、京东、腾讯、苏宁等多家互联网巨头。

根据央视新闻报道，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第21条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。市场监管总局依法作出上述行政处罚决定。

报道指出，随着反垄断执法的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，主动梳理和报告以前未依法申报违法实施的经营者集中，并积极配合调查。本次公布的案件均为过去应当申报而未申报的交易，案件数量多、涉及企业广泛、交易时间跨度较长。依法处理未依法申报案件，既能保障各类市场主体公平参与竞争，维护反垄断法权威，不断优化公平、透明、可预期的竞争环境；又能有效督促企业提升合规意识和能力，推动企业和行业持续健康发展。



此次涉及的案件包括北京百度网讯科技有限公司与南京网典科技有限公司收购南京信风网络科技有限公司股权案、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与腾讯控股有限公司收购永杨安风（北京）科技有限公司股权案、北京京东尚科信息技术有限公司与科大讯飞股份有限公司设立合营企业案、腾讯控股有限公司、基汇管理咨询（上海）有限公司收购北京腾康汇医科技有限公司股权案、苏宁易购集团股份有限公司收购南京八天贸易有限公司股权案、滴滴商业服务有限公司收购优点网络科技（深圳）有限公司股权案、饿了么收购小度生活科技有限公司股权案等43起起案件。