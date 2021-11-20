刘鹤：金融机构要加大对制造业企业信贷支持

中共中央政治局委员、中国国务院副总理刘鹤昨天表示，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持，保证企业合理的资金需求。

根据新华社报道，刘鹤在安徽合肥开幕的“2021世界制造业大会”上发表书面致辞说，中国正在经历经济发展模式的深刻转变，高质量发展的基础，是更高水平、更有竞争力的制造业。必须不断增强产业竞争力，提高劳动生产率，保持制造业和生产性服务业的合理比重。各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题。金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持，保证企业合理的资金需求。

刘鹤说，中共中央总书记习近平高度重视制造业发展，指出制造业是立国之本、强国之基，要推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。必须深刻学习领会，认真贯彻落实。

刘鹤强调，创新是制造业高质量发展的关键。要强化企业创新主体地位，为企业营造良好创新环境，探索“企业出题、科研机构答题”的新模式，优化国家实验室体系，用好各类国家创新基地，引导和帮助企业专注主业、敢于创新，不断提高核心竞争力。开放与合作是创新驱动发展的必然要求。各国要携起手来，共同维护供应链创新链畅通。中国政府将继续坚定推动高水平开放，对国内外企业一视同仁，欢迎各国企业家分享中国超大规模市场机遇。

中国国务院总理李克强前天主持召开经济形势专家和企业家座谈会指出，当前国内外形势依然复杂严峻，国内经济出现新的下行压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战；要增强宏观政策的前瞻性针对性，推进改革开放，做好跨周期调节，保持经济运行在合理区间和就业大局稳定。

中国中共中央政治局前天也召开会议审议《国家安全战略（2021-2025年）》，要求增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线。