消息：中美同意提升军事对话层级

一名知情人士透露，华盛顿和北京同意为中美军方之间开辟高层沟通渠道。

根据彭博社引述这名不愿公开身份的知情人士称，本周与美国总统拜登长达3.5个小时的视频峰会上，中国国家主席习近平同意支持在美军高层与解放军高级将领之间建立沟通渠道，其中包括中央军委副主席。

根据今年5月报道，美国防长奥斯汀曾三次要求与中央军委副主席许其亮通话，但被中国拒绝。美国当时强调，奥斯汀对等的中国高级国防官员是中共中央军委副主席，而不是国防部长。

知情人士说，白宫正就如何处理此类接触制订战略计划，领域包括网络安全、空间及核武器，以及美国关切的测试和部署问题等。这位知情人士称，磋商不会是与前苏联和俄罗斯举行的那种正式军控谈判。两军磋商的确切形式仍有待确定。

知情人士还说，本周视频峰会后，习近平和拜登原则上同意再次对话，但美国没有要求定下具体日期和时间。

报道指出，双方达成的军方通话共识进一步表明，全球最大两个经济体之间的紧张关系正在解冻。不久前中国试射高超音速武器，而五角大楼情报官员也发出了中国核武库扩大速度快于预期的警告。

在上任近九个月后，奥斯汀尚未与中国军方交谈。公开资料显示，中共中央军委是中国武装力量的最高统率机构，许其亮被认为比中国防长魏凤和拥有更多的权力，并且对中国国家主席习近平有更大的影响力。

白宫发言人暂未对此置评，中国驻美国大使馆也没有立即回复置评请求。