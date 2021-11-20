香港批准科兴疫苗接种年龄降至三岁

香港批准扩大科兴（Sinovac）研发的克尔来福冠病疫苗适用年龄至涵盖3至17岁人士，并同意按卫生署卫生防护中心辖下的疫苗可预防疾病科学委员会和新发现及动物传染病科学委员会联同行政长官专家顾问团的建议，优先安排疫苗给12至17岁青少年接种，并在稍后阶段扩展至较低年龄组别的儿童。

根据《星岛日报》报道，香港冠病疫苗顾问专家委员会早前检视科兴就降低疫苗接种年龄下限至3岁所提交的申请和相关临床研究数据后，建议食卫局局长批准相关申请。同时，顾问专家委员会建议将有关资料交由联合科学委员会审视，以助厘定接种克尔来福疫苗的优先组别。

联合科学委员会联同专家顾问团已于昨日举行会议，经审视本地情况以及外地所累积的现实世界经验，联合科学委员会联同专家顾问团建议优先安排克尔来福疫苗给12至17岁青少年接种，并期望在稍后阶段扩展至较低年龄组别的儿童。

食卫局局长参考了顾问专家委员会的意见，并考虑冠病病毒对公众健康构成的威胁后，认为批准克尔来福疫苗的适用年龄涵盖3至17岁人士的效益大于其风险。这可保护他们免受病毒感染，亦有助他们尽早回复正常的校园和日常生活。

根据联合科学委员会联同专家顾问团的最新意见，政府将尽快公布先为12至17岁青少年接种克尔来福疫苗的安排。

