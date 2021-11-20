恒大宣布广东区域全面复工

恒大地产珠三角公司、深圳公司昨天相继在公众号上发布消息称，旗下70多个项目已全面复工复产，包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山等21个区域，这意味着恒大在广东区域已实现全面复工复产。

根据南方都市报报道，恒大方面表示，为推进广东项目复工复产，广东省各级政府部门帮助恒大珠三角及深圳公司积极谋求破解困局办法，按照“一楼一策”的思路，指导恒大与总包单位进行协商，最终实现广东省所有项目全面复工复产，以保障广大购房者的权益。

恒大此前曾连续召开了两场“复工复产保交楼”专题会。中国恒大董事局主席许家印在会上强调，只有复工复产，恢复销售和经营，才能保质保量向业主交楼，才能解决上下游合作伙伴的商票兑付，才能完成财富产品的兑付，才能逐步归还金融机构的借款。

据了解，在广东各级政府支持下，一些大型施工单位经过与恒大珠三角公司、深圳公司反复协商，最终达成共识全面复工复产，下一步将加大人员、设备投入，全力以赴确保区域内所负责的恒大项目都能如期完工。

“复工复产保交楼”如今已成为恒大当前的头等大事。恒大珠三角公司、深圳公司均表示，恒大广东项目全面复工复产来之不易，下一步将继续按照省政府的指导，动员全体员工共同努力，力争保质保量地实现“保交楼”的重大目标，向广大购房者交出负责任的答卷。