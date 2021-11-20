李家超料候选人认真比政纲　不再有劣质对骂秀

身兼候选人资格审查委员会主席的香港政务司司长李家超说，153名立法会选举候选人代表不同政治光谱，显示本届选举并非清一色，有政治目的抺黑不攻自破，相信各候选人在争取选民的支持过程中，认真比拼政纲，进行理性有内涵的辩论，不再是恶言相向的“劣质对骂秀”。

根据《星岛日报》报道，李家超今天在一国两制与香港基本法研讨会致辞时表示，候选人资格审查委员会确认153名立法会选举参选人的资格，候选人来自不同政治光谱、理念和抱负，充分显现完善选举制度并非要搞“清一色”，一些因政治立场而反对的抹黑和歪理不攻自破。他说，本届候选人当中有不少是初次参选的新面孔，可见完善选举制度有效地吸引许多有志于服务社会之士，投身立法机构。

李家超还说，过去几届选举比较少出现竞争的个别功能组别，本次有多于一人参选，相信各候选人在争取选民的支持过程中，将要认真比拼政纲、政治理念和能力，进行理性有内涵的辩论，不再是恶言相向的“劣质对骂秀”。

李家超强调，此次选举产生的第7届立法会具有更广泛代表性，可以预期随着新一届立法会可更有效履行《基本法》赋予立法机构的职能，提高审议的效率和素质，过去因“政治揽炒”而导致立法会原地踏步，甚至倒退的情况将不会出现，他并呼吁选民下月19日踊跃参与投票。

香港负责审查并确认立法会选举参选人资格的资格审查委员会，昨天裁定154名参选人之中只有申请参选医疗卫生界功能界别的注册护士刘子进一人被取消资格。原因是他受雇于政府部门，担任兼职工作，因此根据立法会条例，裁定他丧失资格