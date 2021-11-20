大陆官媒：统一后台民众年收入或增两万新台币

台海两岸局势持续升温之际，有中国大陆官媒再度发文，描绘两岸统一后给台湾民众带来的实际好处，并称统一后台湾民众年收入或可增加两万元（新台币，下同，约979新元）。

中国人民政治协商会议全国委员会机关报《人民政协报》两岸经合周刊今天（20日）报道，如果未来两岸统一，除了“台湾特别行政区”财政收入可用于改善民生外，台湾普通民众恐怕最有感的好处，也最直接的好处，就是每人每年收入提高两万多元。

大陆国务院台办副主任刘军川上月29日在“国家统一与民族复兴”研讨会上说，“统一后台湾财政收入尽可用于改善民生”，在台湾引起讨论和关注。

报道称，出现这样的关注并不是意外，蔡英文上台短短六年时间里高筑的债台，让台湾民众人均背负8.7万新台币债务，加上日益高涨的高额军费和金援外交，让台湾民众成了天下最冤的“冤大头”。

报道还说，根据从民进党相关人士处获得的近六年台湾当局与美国发生的军购清单，从蔡英文上台开始，台湾仅对美国军购就高达5128亿元新台币，意味着这六年中，台湾2300万民众每人掏出了2.2万新台币用于向美国购买武器。

报道还提到，除了5000多亿元新台币军购，还有高额的所谓“外交支出”，也就是“金援外交”的费用，每年要从全体台湾民众口袋里夺走真金白银。

报道进一步列举数据说，台湾用于维系外交的费用平均每年高达500亿到600亿元新台币，这还不算用于“贿赂邦交国领导人和当地官员、游说组织”，“收买美国、日本、欧盟等‘友好国家’政客、政治团体、智库、国际媒体的‘特别机密费’”。

报道据此指出，如果把所谓的“国防”和“金援外交”支出数据加到一起，每年台湾当局从2300万台湾民众每人腰包里要强行掏走25000元左右的新台币。

报道称，对普通民众而言，统一后中央政府不会收台湾一分钱，台湾的财政收入都用在台湾的民生上。统一后，台湾就不需要拿钱养军队了，每年近4000亿元的“军费”和近千亿元新台币的“金援外交”就省下来了，仅这两项支出的取消，每位台湾民众每年收入就可以获得直接增加，初步估算，“至少每人每年增加两万元以上新台币的收入不是什么大事儿”。

报道最后还说，统一的好处还有很多是钱买不来的，台湾每年财政收入也可以补充健保、劳保，可以用来建“长照”，这些都是实实在在的、看得见、摸得着，是与每个人获得的好处息息相关的。