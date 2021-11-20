习近平：以高标准可持续惠民生为目标推动“一带一路”

中共总书记、中国国家主席习近平昨天（19日）出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话时强调，要以高标准可持续惠民生为目标，继续推动共建“一带一路”高质量发展 。

据新华社报道，习近平说，要正确认识和把握共建“一带一路”面临的新形势。总体上看，和平与发展的时代主题没有改变，经济全球化大方向没有变，国际格局发展战略态势对我有利，共建“一带一路”仍面临重要机遇。

他说，世界百年未有之大变局正加速演变，新一轮科技革命和产业变革带来的激烈竞争前所未有，气候变化、疫情防控等全球性问题对人类社会带来的影响前所未有，共建“一带一路”国际环境日趋复杂。要保持战略定力，抓住战略机遇，统筹发展和安全、统筹国内和国际、统筹合作和斗争、统筹存量和增量、统筹整体和重点，积极应对挑战，趋利避害，奋勇前进。

习近平强调，要夯实发展根基，深化政治互信、互联互通、贸易畅通等。同时要要稳步拓展合作新领域。要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点。

习近平强调，要更好服务构建新发展格局。要统筹考虑和谋划构建新发展格局和共建“一带一路”，聚焦新发力点，塑造新结合点。有关部门要把共建“一带一路”工作纳入重要议事日程，统筹落实好境外项目建设和风险防控责任。地方要找准参与共建“一带一路”定位。要营造良好舆论氛围，深入阐释共建“一带一路”的理念、原则、方式等，共同讲好共建“一带一路”故事。