江苏三小学生坠楼疑团未解 当地下架修仙类书籍

中国江苏省启东市启东实验小学本月中旬发生三名学生坠楼事件，具体原因警方目前尚未公布，有媒体发现学校附近一些书店下架部分玄幻、修仙类书籍。

据《新京报》报道，启东市启东实验小学15日16时57分左右发生三名学生坠楼事件，坠楼学生为该校六年级三名11岁女生。

对于学生坠楼原因，此前有消息猜测称与学生因玩“蓝鲸”“元宇宙”等游戏有关。但启东市委宣传部17日发布消息称，经公安机关初步调查，排除他人所为，没有教师体罚、校园欺凌等现象，没有发现和网络传闻的游戏有关。目前三名学生生命体征平稳。

报道引述知情人士说，三名学生成绩不错，平日喜欢阅读言情、修仙类书籍，其中一名学生曾因此在课堂上被没收手机。事发前，三名学生曾传递纸条提到“跳楼”，但学生皆以为三人是“开玩笑”，没有注意。

该报记者前天走访发现，启东实验小学附近多家书店的部分玄幻、修仙类书籍均已下架。多名店主表示，应管理部门要求暂不出售此类书籍，管理人员未说明要求下架书籍的原因。

有书店工作人员说，“玄幻、修仙类的书是这里卖得最好的，所以我们都摆在货架门口位置，现在都清空了，近两个月不会再卖了。”

对于下架玄幻、修仙类书籍一事，启东市文化市场综合执法大队回应称“是例行检查。”

据报道，目前三名学生已被送往上海某医院接受救治，三人均为多发性骨折，其中一人伤势较重，失血性休克，肺肝挫伤，脑和脊髓暂无异常。

多名校内人员表示，启东实验小学已对各年级学生开展心理辅导活动，目前学校教育教学秩序正常。

