中国医院最新排行榜发布 协和华西解放军总医院稳居前三

复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》、复旦版《2020年度中国医院专科声誉排行榜》今天下午正式发布。与去年相比，名列排行榜前三甲的医院仍然是中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院，而第四和第五位换了顺序，复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院分列第四和第五名，总分仅相差 0.043 分。

综合上观新闻和健康时报报道，这是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目，也是复旦版中国医院排行榜连续第12年发布。复旦大学医院管理研究所所长高解春说，今年共向5406名专家发出邀评挂号函，专家库人数较去年增加196名，最终收到回执3678份，比去年增加316份，有效回复率达68.04%，比去年上升3.51%。

为适应新形势新需要，本年度中国医院专科声誉排行榜入评学科从40个上升至42个，增加了结核病科和全科医学科。

高解春对此解释：结核病科是古老的传统学科，全国有许多医疗机构专家、医生在这一领域默默耕耘，只讲奉献不图回报，学科建设方面取得很大成绩。随着城市化进程，大城市中外来人口数量不断增加，北上广深等特大城市流动人口比例已占总人口的40至70%，结核病防治任重道远。本年度学科入评，旨在强化结核病防治，助力学科发展。至于全科医学入评，主要源于全科医学已在中国医疗实践中证实对基层常见病多发病诊疗、康复及转诊、疾病预防及控制等负有重要职能。

复旦版医院排行榜自2017年度首次引入科研考评机制（权重20%），高解春说，专家声誉评选效果相对滞后，科研评分效果更为敏感，故需引入科研评比的敏感性来引导、补充声誉评选的滞后性。

专科榜单中，42个排名第一的医院专科平均声誉值均在9分以上，北京协和医院的风湿病专科在 42个专科中得分最高，平均声誉值为11.757。专科声誉值超过10分的医院共34家，涉及31个专科。

此外，深圳市以往从未有医院进入复旦版医院排行榜百强，也没有专科进入声誉排行榜前十名。在本次发布的榜单中，深圳市第三人民医院既进入了医院排行榜百强，且其结核病科也进入了声誉排行榜前五名。

