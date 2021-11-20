中国建成投运全球首个光伏、储能户外实证实验平台

中国国家电投黄河上游水电开发有限责任公司昨晚（19日）发布消息称，由该公司负责建设的全球首个光伏、储能户外实证实验平台当日在黑龙江大庆市建成投运。

据中新社报道，黄河公司党委书记、董事长谢小平介绍，光伏、储能实证实验平台安装了非常多的实时在线监测系统，通过对环境因素、发电量、组件、支架、逆变器运行特性等数据的监测分析，判定各类产品、系统集成技术在户外的实际效应，从而提升整个光伏储能电站在电力系统的应用扩大，支撑国家构建以新能源为主体的新型电力系统的建设。

中国国家能源局总工程师向海平说，该平台将为新技术、新产品、新方案实际应用效果提供科学的检测对照数据支撑，为国家制定产业政策和技术标准提供科学依据，对于推动行业技术进步、成果转化、产业发展具有重要意义。

谢小平说，“十四五”期间，首个国家光伏、储能实证实验平台将投资约60亿元人民币（12.7亿新元），总用地面积40余平方公里，设立光伏组件、逆变器、支架、储能产品等4个产品实证实验区，储能系统、设备匹配等2个系统实证实验区。规划布置实证实验方案约640种，首期已布置方案161种，今后每年还将新增当年各类新技术、新产品、新方案的各类实证实验。