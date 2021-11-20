苏贞昌高雄公投宣讲爆冲突 民团抗议被压制

民进党今天（20日）再度在高雄举办公投说明会，台湾行政院长苏贞昌上午在凤山场宣讲时，民间反瘦肉精毒猪联盟发言人李建诚冲到台前拉开布条要求公开辩论，被维安人员压制出场。

综合台湾中时电子报及《自由时报》报道，四大公投将于12月18日投票，民进党政人员本周南下高雄，今天先后在凤山、左营、冈山各地举办多场公投说明会。上午的凤山场由民进党立委许智杰主办，高雄市长陈其迈、副总统赖清德、行政院长苏贞昌、在地议员等都接续上台宣讲。

苏贞昌登台时，先是称赞许智杰在凤山推动建设有功，接着细数公投议题，并直接批判莱猪议题全是国民党操作捣乱。

当苏贞昌宣讲政府防堵非洲猪瘟有成时，民间反瘦肉精毒猪联盟发言人李建诚突然从前排起身、并拉开“No Toxic Pork”布条抗议，大喊“台湾人不吃疯猪肉！”“为什么不敢跟民团辩论”，随后被现场国安人员和警力压制。

苏贞昌不满宣讲被扰乱，直接用手上的撞球杆指着已被警方包围架起的李建诚说，“不要来乱别人的场子”、“大家鼓掌把他赶出去”，李建诚随后被警方带出会场。

李建诚被架出会场后与医师苏伟硕、博士王文心在场外抗议，抗议苏贞昌拒绝接受辩论要求，他还说，苏贞昌企图散播不实资讯，台湾人不该吃有毒的猪肉，苏贞昌应大方接受民团挑战辩论，让公民投票得到充分正确资讯的揭露与辩论，不要花费人民血汗的纳税钱，进行错误不实的护航毒猪宣传。

现场一些支持民进党的民众则不满警方未及时阻止抗议发生，之后再度回到现场为苏贞昌打抱不平，直接走到舞台前质疑警方和维安人员失职，现场气氛一度紧张火爆，随后也被警方劝离。

国民党文传会主委凌涛下午则谴责苏贞昌傲慢暴力，批民进党嘴上挂着“谦卑”，但苏贞昌如此“鸭霸”、暴力对待民众非首次，应立即向陈情民众道歉。

凌涛还说，苏贞昌如此恶形恶状，显示民进党毫无与民众妥善沟通意愿，更坐实公投说明会只不过是选举动员式的造势大会。