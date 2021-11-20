中国驻芝加哥总领事与芝大校长通话：留学生安全是最关心事项

中国驻芝加哥总领事赵建当地时间18日晚就中国留学生郑少雄无辜遭暴徒枪杀身亡事同芝加哥大学校长阿利维萨托斯教授通电话时说，广大中国留学生的健康和安全是他们在国内亲人的最大牵挂，也一直是中国政府和中国使领馆最为重视和关心的事项。中国强烈希望和要求美有关方面采取切实有力措施，维护好包括中国学生在内所有在美中国公民的安全，使他们免受恶性暴力犯罪行径的侵害，免受各种歧视以及仇亚反华行为的侵害，为中美人文交流和各领域务实合作创造有利条件。

根据中国驻芝加哥总领事馆网站消息，赵建说，这是一起性质极其恶劣的案件，总领馆对郑少雄的不幸遇害深感震惊和痛惜，强烈谴责暴徒滥杀无辜的凶残行径。郑少雄的不幸遇害引发广大中国留学生和中国公众强烈关切，也受到两国舆论广泛关注。中国总领馆注意到芝大校方为遇难中国学生家长来美提供的协助。广大中国留学生和他们的家属以及中国公众对此案高度关切，要求美有关方面尽快查清案情，将罪犯绳之以法，告慰逝者，主持公道，给同学们创造一个安全友善的学习环境。

赵建指出，广大中国留学生是中美人文交流的积极参与者和贡献者，是中美友好的富贵财富。中方强烈希望和要求美有关方面采取切实有力措施，维护好包括中国学生在内所有在美中国公民的安全，使他们免受恶性暴力犯罪行径的侵害，免受各种歧视以及仇亚反华行为的侵害，为中美人文交流和各领域务实合作创造有利条件。

中国驻芝加哥总领事馆发布的消息还显示，阿利维萨托斯校长再次对郑少雄同学不幸遇害表示沉痛哀悼，对郑少雄同学的家人表示深切慰问。他表示，芝大方面高度重视维护包括广大中国同学在内芝大全体师生的安全，对这一恶性案件给郑少雄同学家人和广大中国留学生带来的巨大伤痛感同身受。有效应对暴力犯罪问题、维护芝大校园和社区安全是当前芝大关心的头等大事。芝大将继续为郑少雄同学家人提供必要支持帮助，并将同芝加哥市和伊利诺伊州政府以及当地警方保持密切沟通协调，致力制定切实有效的公共安全战略，采取有力措施，维护和提升芝大校园和广大师生安全。

阿利维萨托斯校长还说，芝加哥大学珍视同中国有关高校和学术机构建立的长期伙伴关系和美中两国人民之间的友谊，中国学生学者是芝大大家庭的重要成员，芝大高度评价他们为学校发展作出的贡献，将继续积极支持和推动两国人文和教育领域交流合作，促进两国人民共同福祉。