ofo推出拉友退押金奇招被网民痛批

中国共享单车品牌ofo已从街道上消失，但仍有千万用户等着公司退押金。公司日前推出拉好友帮退押金功能。此外，还有好友下单奖励、“充值10元（人民币，下同，约2新元）立即退押2.5元”等奖励任务。网民痛批“不要脸”。

据观察者网报道，ofo“拉好友，帮你退押”的功能宣称“好友越多，退押越快，不封顶”。同时，ofo应用还有“TA购物，你分钱”的奖励任务，宣称好友下单，最高奖励购物金额的40%。

有网民质问：“这家公司已经没有底线了，还欠我199块，现在坑钱就算了，还让我们坑自己朋友，坑完消费者还要考验消费者？” 还有网民狠批：“真的是脸都不要了！”

这已不是ofo第一次出奇招了。2018年，ofo与网贷平台PPmoney合作，用户可将99元押金一键升级为PPmoney的100元特定资产，将资产锁定30天后可申请退出。此举引发用户声讨后，PPmoney立即宣布下线该合作渠道。

2019年，ofo手机应用上线“天天返钱”功能，宣称“无需排队，直接退还押金”，经粗略计算，一位用户大致需要消费1500元才能拿回99元押金。

ofo共享单车品牌属于北京拜客洛克科技有限公司，该公司成立于2015年8月。2019年，北京拜客洛克科技有限公司曾被一名用户申请破产审查，但无下文。目前线上申请排队等待退押金的用户仍有1600多万人。