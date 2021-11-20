中国出生率首次跌破1% 43年来最低

最新发布的《中国统计年鉴2021》显示，2020年中国全国人口出生率为8.52‰，首次跌破10‰，创下了1978来的新低。

据第一财经今天（19日）报道，同期中国人口自然增长率仅为1.45‰，同样创下1978年以来的历史新低。

根据年鉴，2020年相比2019年，中国人口净增204万人，而前一年增量还高达467万，2018年增加了530万人。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授对第一财经分析，从现有的情况来看，人口总量增加的动力缺乏，越来越难，出生人口越来越少。发展的趋势，就是越来越接近于出生人口与死亡人口相交叉的边缘。

董玉整分析，疫情影响人们的生育活动，已经成为全球的现象。其原因大致在以下几个方面：一是疫情影响着人们的就业活动，疫情期间，有些人觉得疫情来了，收入下降或者工作没有保障，收入减少了，但生活支出的东西也许增加了，感到经济方面有了更多更大的压力。

其次，疫情带来的社会活动限制措施，影响了人们之间的直接交往，减少了男女之间的沟通交流，直至恋爱和婚育活动。第三，疫情影响了人们对于生活、对于生育活动的现实态度。压抑、紧张的心情、对未来恐惧的心情，都成为了影响人们现实生育心理和生育行为的重要因素。