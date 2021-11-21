阿里巴巴增长前景黯淡拖累股价 京东则大涨

阿里巴巴令人失望的增长预期再次拖累这家互联网巨头的股价，而竞争对手京东的股价则上涨，反映出这两家中国电子商务公司命运的迥异。

周四（18日），在中国一年一度的“双十一”购物节结束后不久，两家公司发布了财季业绩，阿里巴巴下调了仅仅六个月前发布的年度收入预测，将之归咎于竞争加剧和消费者支出放缓。京东公布的业绩则好于预期。

据《华尔街日报》报道，阿里巴巴的美国存托凭证（ADR）周四下跌11%，距离10月初触及的多年低点仅差几美元；周五（19日），该公司在香港上市的股票跌幅与此相仿。同时，同样在美国和香港上市的京东股价上涨，其中香港上市股票大涨9.1%。

分析师表示，阿里巴巴的增长前景看起来不如京东有吸引力，过去一年阿里巴巴经历了一系列的监管挑战。上述两份业绩报告是同一天发布的，“这种对比很能说明问题”，Sanford C. Bernstein分析师Robin Zhu在周四的一份报告中写道。

中银国际分析师表示，虽然这两家公司面临的宏观经济和竞争环境都不太理想，但借助供应链和物流优势，京东要更胜一筹。

根据FactSet慧甚的数据，阿里巴巴的市值在一年多一点的时间里缩水一半以上，从2020年10月份的8590亿美元的峰值降至3880亿美元。阿里巴巴今年面临着前所未有的监管压力，包括中国市场监管机构4月份因该公司滥用其主导地位而开出的28亿美元创纪录反垄断罚单。

截至周四收盘，阿里巴巴ADR六个月内下跌33%，而同期京东ADR上涨25%。

阿里巴巴今年“双十一”的收入增幅为这个网上购物狂欢节自2009年推出以来的最低，该公司周四将截至明年3月的财年收入增幅预测从之前的30%下调至20%至23%。阿里巴巴公布，截至9月的三个月净利润为8.33亿美元，收入为311亿美元，增长29%。

京东公布第三财季收入为人民币2187亿元，相当于342.5亿美元，同比增长26%，超过华尔街的预期。该公司总裁徐雷在电话会议上说，当季入驻京东的第三方商家是第一和第二财季总和的三倍，其中服装和家居类别的商家最多。

《华尔街日报》引述经纪公司U.S. Tiger Securities Inc.的科技分析师Bo Pei说，商家数量的增加表明，京东正在从阿里巴巴手中夺取一些市场份额。Pei说，商家们似乎更喜欢京东的物流网络，他将京东的物流与亚马逊公司的物流网络相比。

Bernstein的Zhu说，阿里巴巴投资国际电子商务和云计算业务的计划令人鼓舞。但他表示，这些领域的收入增长可能无法弥补其旗舰购物平台淘宝和天猫等核心业务的疲弱。他说，随着电子商务市场变得更加分散，阿里巴巴最核心业务的利润率可能进一步下降。