美媒：中国在阿联酋的秘密港口项目建设暂停

《华尔街日报》周五引述知情人士报道，中国暂停了阿联酋一个秘密港口项目的建设，美国情报机构怀疑该项目是一处军事设施。

据报道，项目暂停之前，拜登政府曾警告阿联酋政府，中国在该海湾国家的军事存在可能威胁到两国关系。

报道提到，美国根据机密卫星图像发现，中国正在阿联酋阿布扎比附近的港口建造某种军事设施。报道补充称，阿联酋政府似乎不知道该设施的军事性质。

《华尔街日报》引述阿联酋驻华盛顿大使馆发言人的话报道：“阿联酋从未有过任何让中国建立任何军事基地或前哨基地协议、计划、会谈或的意图。”

另据彭博社和阿拉伯新闻（Arab News）报道，阿联酋总统外交顾问加加什10月初在世界政策会议上表示，中美地缘政治竞争迫使海湾国家在战略和商业伙伴关系方面做出不可能的选择（make impossible choices）。

加加什说：“我们都非常担心即将来临的冷战，这对我们所有人来说都是坏消息，因为在国际体系中选边站是有问题的，我认为难以做到，这对我们所有人来说都是一个巨大的挑战。”

他敦促国际社会反对中美施加的这种压力，拒绝成为新冷战的棋子。加加什表示，拒绝中美施压的表态如果传达出去，就会形成他称之为的“道德集体”（moral collective）。

加加什介绍，美国是阿联酋的主要战略合作伙伴，但中国和印度是阿联酋数一数二的经济合作伙伴。

阿联酋拥有大量石油资源，美中地缘政治竞争正在考验这个海湾国家的忠诚度。尽管阿联酋几十年来与美国合作密切，还建立了军事基地，但中国是海湾地区最大的原油买家，仍是阿联酋制衡美国的主要经济力量。

据彭博社6月报道，知情人士透露，美国正在敦促阿联酋将华为从其电信网络中移除，并采取其他措施与中国保持距离，阿联酋自美国采购的230亿美元（312.36亿新元）F-35战机和无人机的交易或将因此而面临风险。美国要求阿联酋在战机交付前，移除华为的设备，但是阿联酋官员认为这需要更长时间，而且需要价格可行的替代产品。