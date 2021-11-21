九架中俄军机飞入韩国防识区

韩国联合参谋本部（简称联参）周五（19日）透露，两架中国军机和七架俄罗斯军机当天飞入韩国东部海域独岛附近上空的防空识别区后撤离，并未侵犯韩国领空。

韩联社报道，据联参介绍，进入韩国防识区的军机中有两架是中国轰系列轰炸机，其余为俄罗斯两架图系列轰炸机、四架苏霍伊系列战机和一架A-50预警机。部分军机于当天上午10时50分飞入韩国防空识别区后从南边撤离，下午3时许从北方再次飞入防识区，并于当天下午4点38分许全部飞离，在韩国防识区内的停留时间约为十几分钟，没有侵犯韩国领空。

联参表示，在中俄军机飞入韩国防空识别区前，韩国空军已出动F-15、F-16战斗机和KC-330多用途空中加油机，采取应对突发情况的正常战术措施。这是韩国空军首次投入KC-330空中加油机。

据报道，韩国军方认为这是一场中俄联合演习，具体情况有待进一步分析。报道并提到，中方在军机入区前通过韩中两国之间的直通电话通报了进行演习的计划。俄罗斯与韩国空军间未开通热线电话。

防空识别区是一国基于空防需要，单方面划定的空域，目的在于为军方及早发现、识别和实施空军拦截行动提供条件，防空识别区并不等于某一国的领空。按国际惯例，军用飞机在进入别国防空识别区以前，通常事先提交飞行计划，通告飞入位置。去年12月，曾有四架中国军机和15架俄罗斯军机飞入韩国防空识别区。