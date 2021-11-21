王毅：希望美方把不打“新冷战”等表态真正落实

中国国务委员兼外长王毅说，关于中美关系的未来，希望美方言行一致，把不打“新冷战”、不寻求冲突对抗、不支持“台独”等重要表态真正落实到具体的政策和行动当中。

据中国外交部官网消息，王毅周六在全球智库大会上发表视频致辞时说，作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须一起回答好的世纪之问。

王毅表示，相互尊重是国家间相处的基本前提。每个国家都有自己独特的历史文化，都有最为关切、不能放弃的核心利益，也都有权选择适合自身国情的社会制度和发展道路。各国都应本着包容的精神相互理解和尊重，而不应居高临下，甚至强加于人。

王毅强调，和平共处是国与国交往的应有之义。和平是人类最大的共同心愿，没有和平，一切都无从谈起。特别是对于中美这样的大国来说，一旦走向冲突对抗，不仅对两国没有任何好处，对世界也将是难以承受的灾难。因此，不冲突不对抗，始终保持和平共处，是中美双方应当坚守的理性选择，也是不同社会制度大国的相处之道。

“合作共赢是历史发展的正确方向。全球化的时代潮流不可逆转，搞孤立主义、保护主义必然是损人害己。中美利益已深度交融，任何零和博弈的结果只会是两败俱伤，只有坚持互利互惠、共同发展才能行稳致远。”

王毅说，关于中美关系的未来，希望美方言行一致，把不打“新冷战”、不寻求冲突对抗、不支持“台独”等重要表态真正落实到具体的政策和行动当中，这样才能让中美关系行稳致远，既造福两国，也惠及世界。

中美元首周二进行了逾3小时的首次视频会晤，这是继拜登今年就任美国总统以来，两国领导人的首次“露面会话”，旨在缓和两国间紧张关系。会谈涉及双边关系、宏观经济、经贸关系、台海局势、能源安全、气候变化、公共卫生安全等广泛领域，双方表示愿继续保持联系。

