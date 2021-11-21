知情人士：习拜同意提升中美军事对话层级

彭博社引述知情人士透露，华盛顿和北京同意为美中两军之间的沟通开辟高层渠道。

这位不愿公开身份的知情人士称，在周二与美国总统拜登长达三个半小时的视频会晤上，中国国家主席习近平同意支持在美军高层与解放军高级将领之间建立这种沟通渠道，其中包括中央军委副主席。

知情人士说，白宫正就如何处理此类接触制订战略，领域包括网络安全、空间及核武器，以及美国关切的测试和部署问题等。这名知情人士也说，磋商不会是美国与前苏联和俄罗斯举行的那种正式军控谈判，并称两军磋商的确切形式仍有待确定。

据彭博社报道，这一共识进一步表明，全球最大两个经济体之间的紧张关系正在解冻。不久前中国试射高超音速武器，而五角大楼情报官员也发出了中国核武库扩大速度快于预期的警告。

当被问及高级别会谈的前景时，五角大楼官员提到了11月16日的新闻发布会，当时美国国防部发言人柯比说，拜登政府正在寻找“我们可以与中国合作的方式，例如气候方面”。他还说：“我们只是希望能够防止任何冲突或误判。”

美国国防部长奥斯汀已上任近九个月，但他尚未与中国国防部长对过话。

知情人士称，本周的视频会晤后，习近平和拜登原则上同意再次对话，但美国没有要求定下具体日期和时间。