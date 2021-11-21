台智库：台湾可仿照以色列寻求美国军援

台湾智库称，台湾可寻求让美国按照军事援助以色列的方式，建构台湾版的QME援助，维持台军相对周边军队的“军事质量优势”。

据联合新闻网报道，台国防部智库、国防安全研究院19日发布最新一期“国防安全即时评析”，国防战略与资源所副研究员吴自立以“美国对台湾军事援助法案—以色列的启示”为题，撰文分析如何加速台湾防卫自主。

吴自立举例，以色列是二战以来美国对外援助累计最多的国家，目的在维持以色列相对邻国军队的“军事质量优势”（QME），基本概念是以色列必须依靠更好的设备、训练，来弥补以色列在土地面积和人口上，相对潜在对手的不足。

吴自立说，美国会在2008年通过立法，将QME定义为“有能力对抗和击败来自任何单一国家或可能的国家联盟或非国家行为者的任何可信的传统军事威胁，同时透过使用包括武器、指挥、控制、通信、情报、监视和侦察方面，在数量与技术特性能力上，优于其他个别国家或可能的国家联盟或非国家行为者联盟的军事手段，将损害和伤亡降到最低”。

对于台湾的处境，吴自立提到，中国大陆已是台湾明显而即时存在的安全威胁，台湾在土地与人口方面相较于大陆也有相当程度的差距，如能借由美国对于以色列QME定义，提供台湾比大陆更具优势防卫能力的军事援助立法，建构“台湾版的QME”，则可加速台湾防卫自主。

吴自立认为，台湾不必一定要像以色列一样建构全球性的军事产业，但是台湾需要有利的环境来达成目标，除了自我的努力，寻求台湾版的QME援助，也是加快建构自主防卫的可能途径之一。