中国决定将与立陶宛外交关系降为代办级

中国大陆今天决定将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，以抗议立陶宛允许台湾在当地设立“驻立陶宛台湾代表处”。

据中国央视报道，中国外交部今天发文说，立陶宛此举公然在国际上制造“一中一台”，背弃立陶宛在中立两国建交公报中所作政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和严正抗议，决定将中立两国外交关系降为代办级。

中国外交部强调，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是中国同立陶宛发展双边关系的政治基础。

中国外交部也说，中国政府从维护中立关系的善意出发，一再警示立陶宛不要再做背信弃义的事情。遗憾的是，立陶宛无视中国政府的严正立场，罔顾双边关系大局，罔顾国际关系基本准则，执意允许以台湾名义在立陶宛设立“代表处”，在国际上制造恶劣先例。

中国外交部表示，鉴于中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立陶宛破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。“立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。”

台湾外交部11月18日发布新闻稿，宣布“驻立陶宛台湾代表处”正式挂牌运作，代表处自即日起将负责立陶宛全境包含“领事”等业务。新闻稿称，台湾与立陶宛在半导体、金融科技等各项产业领域具有庞大合作潜力，“未来将持续在共享的核心价值上，致力促进双方人民友谊”。

立陶宛属于波罗的海三国之一，是欧盟和北约成员。今年以来，中国与立陶宛的关系麻烦不断。5月，立陶宛宣布退出中国—中东欧国家合作，并试图拉欧盟其他国家一同退出。8月，立陶宛政府不顾中方反对，宣布允许台湾官方以“台湾”名义设立“代表处”。随后，中方宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使。中方也在与立陶宛的经贸关系上采取了一些报复措施。

对此，立陶宛坚称自己“没有做错任何事”，并呼吁欧盟和美国在与中国打交道时团结一致。美国国务卿布林肯8月表示，面对来自中国的“胁迫行为”，美国与立陶宛“坚定地团结在一起”。