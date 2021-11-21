华芯投资原副总裁高松涛被查

华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛涉嫌严重违法，目前正在接受监察调查。

中共中央纪委国家监委网站前晚披露上述消息。

高松涛出生于1970年6月，2019年11月至今任中国国家制造业转型升级基金股份有限公司总经理。此前，他曾先后担任中国工信部软件与集成电路促进中心主任助理、工信部软件与集成电路促进中心副主任、华芯投资管理有限责任公司（简称华芯投资）副总裁等职位。

华芯投资成立于2014年8月，是中国国家集成电路产业投资基金（简称大基金）的唯一管理人，负责基金的投资运作。中国国家开发银行全资子公司国开金融有限责任公司在华芯投资出资45%。此外，华芯投资的股东还包括盈富泰克、元禾控股、中国移动等。

据财新网报道，成立大基金旨在扶持中国集成电路产业的发展。大基金一期成立于2014年9月，规模超过1300亿元（人民币，下同，约260亿新元），投资期和回收期均为5年。其出资方包括财政部，以及国开金融、中国烟草、中国移动、北京亦庄等十余家公司。

大基金一期成立后，迅速投资了多家中国半导体龙头企业。大基金一期投资以集成电路制造业为主，也兼顾集成电路设计、封测、设备、材料等领域。至2018年底，大基金一期已基本完成投资任务，重心转为投后管理。2019年底起，大基金一期开始密集披露减持计划。

2019年10月，在美国打压中国科技企业的大背景下，规模超过2000亿元的大基金二期正式成立。2020年，大基金二期正式进入密集投资期，年内投资了华润微、紫光展锐、中芯国际等十余个半导体产业项目。

高松涛在华芯投资任职长达五年，即2014年10月至2019年11月。中国证监会于2019年12月发布的一份行政处罚决定书显示，高松涛任职期间卷入一起与上市公司汇顶科技有关的内幕交易。

汇顶科技是一家芯片设计公司，以屏下指纹识别技术见长。据报道，由于六名原始股东的限售股将于2017年10月解禁，为避免无序减持造成股价波动，汇顶科技于当年6月开始征询减持意愿并统筹安排解禁股减持工作。

2017年8月，汇顶科技与华芯投资双方的相关人员，开始就大基金受让汇顶科技减持股份的事项进行沟通。最终，大基金受让汇发国际、汇信投资所持的汇顶科技5%、1.65%股权。上述信息在公示前属内幕信息，敏感期为2017年9月13日至2017年11月22日。高松涛全程参与该事项的筹划、决策、执行等阶段的相关工作，是内幕信息知情人。

该行政处罚的当事人王萍曾在工信部软件与集成电路促进中心工作，与高松涛曾为直接上下级关系。离职后，双方保持密切联系，经常就生活、工作事宜沟通交流。内幕信息敏感期内，王萍与高松涛有过九次通话和一次短信联络。其中，9月15日、16日、17日通话四次，11月6日、8日、12日、16日、17日通话五次，11月18日短信联络一次。

上述行政处罚决定书显示，王萍在内幕信息敏感期内，买入汇顶科技合计约45.17万股，成交金额约4696.75万元，期间无卖出，经计算亏损396.24万元。最终，依据相关规定，证监会决定对王萍处以55万元罚款。