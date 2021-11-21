清华大学启动文科博士论文质量全面审查

清华大学研究生院和文科建设处宣布启动文科博士论文质量全面审查工作。

据微信公众号“清华大学研究生教育”消息，本月11日上午，为落实学校2021年文科工作会议精神，清华大学研究生院和文科建设处组织召开文科博士论文质量全面审查工作启动会，副校长彭刚主持会议，副校长杨斌出席会议并讲话。

杨斌说，率先对文科博士生人才培养质量做一次全面审视，对文科博士生学位论文质量做一次全面摸底，有助于学校更有针对性地制定博士生质量管理的相关措施。各院系要高度重视、端正态度，结合本次审查工作的结果，深入分析并提出进一步提高本院系博士生质量的真招实招。

彭刚说，培养博士生要重视博士生本身的成长，这是研究生培养的根本。各院系要统一认识，高度重视，以提高办学质量为目标，认真做好这项工作，以学位论文质量为抓手，深入研讨博士生规模和结构调整的进一步举措。

清华大学的前身清华学堂始建于1911年，1912年更名为清华学校。1952年全国高等学校院系调整后，清华大学成为一所多科性工业大学，重点培养工程技术人才。中国改革开放以来，清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标，学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科，并成立了研究生院和继续教育学院。

目前，清华大学共设21个学院、59个系，是一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等11个学科门类的综合性、研究型大学。

