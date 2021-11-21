反制解放军 台军于台东南空域及南北海域操演

为反制大陆解放军在台湾西南、东南空海域持续操演，台湾国防部据报下令海、空军于台湾东南空域保持常态性飞行训练，以及海空战备接战操演，同时以战备侦巡舰作指管要枢，在南北海域实施海、空联合截击作战操演，以“全战力”因应当前区域情势与威胁。

台湾《联合报》今天独家披露上述消息，并称台军此举等于“堵住”解放军欲穿出第一岛链的作为，而两岸海空兵力未来在此势将有密集“碰面”。

台湾国防部早前对台湾立法院提出“提升军队素质与部队训练”书面报告，内容提及台军现阶段将全力强化战备任务整备，本“战场即训场”指导 ，采“训练结合战备”模式， 配合年度战备任务训练与重大战演训任务，置重点于了解作战任务、熟悉战场环境、落实计划演练及做好战场经营，并落实于 “战力保存”、“整体防空”、“联合制海”及“联合国土防卫”的战力整备。

在战力保存方面，报告指出，台军将由各作战区防卫部管制三军地面部队，结合战备任务训练，统一检讨调整战甲、砲车、机雷弹车等主战部队战力保存与战术位置，并完成油、水、电、光纤等勤务支援与指管需求调查，以确实达到分散部署、疏散掩蔽目的，进而发挥最大战力 。

报告指出，因应当前区域情势与严峻的敌情威胁，台军“实战化”训练为快速提升防卫战力之不二法门，台军战力整备秉“以作战为背景、训练为着眼”原则，全面验证作战计划与务实战场经营，达成“立即应变、立即作战”的全战力目标。