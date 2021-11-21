阿里巴巴牵头财团可能收购紫光 交易价值超500亿元人民币

负债累累的中国芯片制造商紫光集团的债务重整有望迎来重大进展。知情人士称，由科技巨头阿里巴巴牵头的联合体，接近获得中国官方批准成为紫光集团重整的战略投资者。

彭博社引述知情人士说，紫光集团引入战投一事已经进入最后阶段，目前中国中央政府倾向于选择阿里巴巴和浙江国资组成的联合体；上述联合体有望以超过500亿元人民币（约100亿新元）的对价，整体接手紫光集团的运营。

知情人士并称，阿里巴巴的雄厚财力，以及合并后在云计算和半导体业务上潜在的协同效应，使其受到青睐。这一联合体同时获得了浙江国资背景的资金支持，也有助于其在诸多竞争者中胜出。

紫光集团隶属于中国著名高校清华大学，因激进扩张最终发生债务违约，但与此同时，紫光旗下芯片设计、云服务及存储设备制造等业务，对中国推动的供应链自主及进口替代具有战略价值，其重组前景为市场所关注。

据彭博社报道，若上述交易实现，不仅使中国最大的债务重组案之一的紫光集团风险处置取得突破，还将为在云计算领域已进入世界前三并在芯片领域雄心勃勃的阿里巴巴，增加半导体硬件领域的资源。在中国对互联网平台监管升级的大背景下，支持中国的芯片自主研发活动，也有望成为阿里巴巴的加分项。

另一位知情人士说，达成任何交易都可能涉及对紫光集团数百亿元境内外债务的重组安排。

知情人士表示，上述交易最快可能在12月达成，但相关谈判尚在进行，且最终的交易细节、时间表乃至最终中标方，都尚存变数。

今年年中，紫光集团向法院申请对其进行重整。随后，为化解债务危机，紫光集团启动公开招募战略投资者工作，七家竞标方参与竞标。

知情人士说，阿里巴巴及浙江国资联合体，北京智路与建广资产组成的联合体，无锡产业发展集团，北京电子控股等战投候选人，此前入围紫光集团战投的竞标。