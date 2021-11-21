日外长林芳正称王毅邀请他访华

日本外长林芳正说，在上周与中国国务委员兼外长王毅通电话期间，王毅曾邀请他访华。

据彭博社报道，林芳正在接受富士电视台采访时说，两人于11月18日通电话期间提及到访中国的可能性，不过尚未确定日期。

目前，由于香港和台湾问题，日本与中国的关系日趋紧张。

在冠病疫情暴发期间，两国政府官员的互访也基本告停，王毅上次访问日本是在一年前。

林芳正不久前才走马上任，上周四（11日）在首个记者会上除了强调必须深化日美关系之外，也主张与中国建立稳定关系。林芳正自称是“知华派”，他认为通过对话是能消除中日之间的鸿沟。

至于明年是中日建交50周年，被问及是否会邀请中国国家主席习近平访日，他当时持保留态度。

现年60岁的林芳正从2017年起担任“中日友好议员联盟”会长，被视为与中方有沟通管道的人物之一。中日之间多年来存在围绕领土等争端，日媒早前格外关注他上任后的对华态度，在记者会上连问了三道相关问题。

林芳正在回答时避免触及敏感课题。他说，与中国建立建设性和稳定的关系非常重要，不仅是对中日两国，也对区域和国际社会的和平与繁荣越来越重要，同时呼吁中国做一个“负责任的大国”，并以日本一贯外交辞令说：“在一些问题上，日本该主张的还是会坚持。”

据《读卖新闻》报道，日相岸田文雄在11月5日就内定林芳正出任外长这一人事安排在党内引发“杂声”。前首相麻生太郎和安倍晋三都有异议，认为林芳正当了多年的中日友好议员联盟会长，曾多次率领代表团访华，会给外界传达错误讯息。

林芳正在记者会上表示，已经决定辞去联盟会长职务，以避免在履行外长职务时，出现不必要的误解。