梁卓伟辞港大医学院院长 将任马会慈善总监

在香港大学任教22年的医学院第40任院长梁卓伟请辞，将在本学年完结时正式离任，转任香港赛马会慈善及社区事务执行总监。

据网媒香港01报道，2013年起担任港大医学院院长的梁卓伟已向校长张翔提出请辞，张翔昨天（21日）发电邮称，梁卓伟将在本学年完结时正式离任，校方将展开医学院院长的全球招聘计划。

梁卓伟也发信向医学院师生透露，将获委任为香港赛马会慈善及社区事务执行总监。

梁卓伟在信中说，自己刚过49岁生日，即将结束“不惑之年”的人生阶段，未来10年是“五十而知天命”的10年，将获委任马会慈善及社区事务执行总监，工作生涯会迈进慈善工作，致力应对“贫富差距大流行”的终极挑战，集中精力在“第三次再分配”的慈善事业上。

香港赛马会称，作为慈善及社区事务执行总监，梁卓伟将负责发展及推行具前瞻性及负责任的慈善策略及政策，以确保马会慈善信托基金的拨款申请、分配及应用，能有效地用得其所。他还将配合马会持续扩展的慈善计划及项目，巩固与社区及持分者的建设性关系。

梁卓伟在加拿大西安大略大学医学院取得医学士，并考获哈佛大学公共卫生硕士及香港大学医学博士，曾担任过不少公职，他于2008年加入香港政府担任食物及卫生局副局长，2011年任特首办主任，2012年回到港大出任社会医学系主任，2013年起担任港大医学院院长至今。

冠病疫情期间，梁卓伟获委任加入香港政府专家顾问团，向行政长官及特区政府提供专业意见。

另据香港东网报道，梁卓伟原本的任期至2023年，负责跟进医疗政策的民主党区议员袁海文认为，比原先任期早一年离开是“不寻常”的做法，相信其离任原因跟目前的学术氛围有关，未能真正达到“科学为本”。