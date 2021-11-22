祖孙照被造谣成“老夫少妻” 当事人将追责

一张被形容为“老夫少妻”的照片在中国网络传播并引起关注，但照片中的当事人在网上公开发声辟谣，称该照片是几年前她与自己外公的拍的纪念照，并将维权追责。

据《北京青年报》报道，一位名叫“飞哥在东莞”的网友在某平台配图发文称，“73岁东莞清溪企业家豪娶29岁广西大美女，88万（人民币，下同）礼金+88万二房公寓+豪车一辆。”

消息在网上快速扩散后，有网友发现，照片是盗用了一名女生几年前和外公拍的写真照片。

名为“_Niki君_ ”的博主昨天凌晨在网络刊出长文，回应被造谣事件。

“_Niki君_” 说，为满足外公的心愿，她于2018年12月29日在小红书发帖晒出自己和外公游玩上海的照片，之后又陆续晒出自己陪外公拍的写真。但前天被朋友告知，发现部分图片出现在某网络平台，并被写成了“老夫少妻”的故事。

该博主表示非常崩溃，对其生活已经造成困扰，并已联系律师要严肃追责，她希望能将当事人行拘，还在收集证据。

昨天中午，该博主又发文说，关于被造谣，一定刚到底。但她也说，律师告诉她，她所希望的让造谣者被刑拘/行拘的处理办法都几乎不可能，报警也几乎无法立案。

律师称，过往被造谣受害人的维权费用甚至高达数10万，且维权之路甚至按年计算，她一度气哭到失言和崩溃。

博主表示，“最大的崩溃点在于，实在想不通也气不过凭什么我要承受这些！！”但博主表示依然会选择维权到底，“只有这样才会给热爱造谣的人足够的威慑力。”

“飞哥在东莞”的原贴目前已经删除，也搜不到对应账号。但有网友爆料说，“飞哥在东莞”已改名为“东莞故事会“，浏览他的帖子发现，该账号经常发布类似博眼球的消息。

中国官媒《人民日报》在客户端发表评论文章说，这样的营销号不是一个人在“战斗”，背后是一群人在疯狂，此类恶意营销已成为互联网公害。

文章称，监管部门对这种乱象理应零容忍，采取有针对性的举措，对这类个案坚决依法打击；网络平台也不能为此类账号提供空间，不能让谣言长了翅膀在平台上乱飞，更不能听任这样的人换个“马甲”继续作恶。

文章强调，应揪住“飞哥在东莞”是谁在操作？背后有无黑色利益链？如何最大程度瓦解恶意营销账号的生存空间？在健全管理制度和机制上下功夫，以治标促进治本，以治本巩固治标。