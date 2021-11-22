中纪报谈“狗咬人”事件：不能止于道歉

河南省安阳市“狗咬人”事件闹得沸沸扬扬，11月19日，被停职的王新刚前往被狗咬伤的老人家中道歉。但《中国纪检监察报》今天（22日）发评论，指狗咬人事件不能止于道歉。

据该报官网上的内容，评论认为，件事变成媒体和公众关注的热点，原因在于养犬人的态度及其身份，以及后续交涉异常曲折的过程。公众质疑的一个焦点就是王某刚的公职人员身份。“作为党员干部、公职人员，不仅要带头遵守国家法律法规，也要在日常的社会生活中遵守公德、弘扬美德，待人友善、谦让，如果与人发生民事纠纷，应当依法合理解决，不损害群众权益，维护自身良好形象。”

评论认为，在媒体拍摄的节目中，王新刚此前的言行，显然不符合人们对党员干部、公职人员形象的认同。若是仗着公职人员身份蛮横无理耍无赖，置公序良俗于不顾，到头来不仅会遭到舆论谴责、被群众戳脊梁骨，还会受到单位处理、纪律处分，严重的还可能被追究法律责任。

评论指，引发公众深思的，还有在受害人维权过程中暴露出当地一些单位、干部的作风问题。“这些部门不但没有为群众办实事的主动，而且当群众找上门来时，仍然缺乏解决‘急难愁盼’的态度和作为。这些作风方面的突出问题，必须反思并严肃整改。”

今年9月20日，安阳市年近八旬的耿女士在小区散步时被两只大狗咬伤，大狗男主人为安阳市市场监管综合行政执法支队正科级专员王新刚，对方起初坚决否认狗咬人。在两个月的时间，媒体与当事人多次举报无果，最后因《小莉帮忙》栏目主持人无奈落泪得到舆论关注，事件才得以解决。