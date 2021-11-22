中美选手混合组队出战世界乒乓球锦标赛 乒乓外交再现

两对中国和美国乒乓球选手将合组混双搭挡，出战将在美国休士顿举行的世界乒乓球锦标赛。正值中美关系低迷之际，这项活动呼应了50年前促成两国关系破冰的“乒乓外交”。

出战的中美混双组合分別是：中国的林高远和美国的张安；以及美国的卡纳克和中国的王曼昱。

据中国乒乓球协会官网消息，这两个组合在昨天（21日）举行的国际乒联纪念“乒乓外交”50周年晚宴上亮相。

报道引述国际乒联集团首席执行官丹顿说：“我们在休斯敦再次见证了体育独特的力量，以及乒乓球是如何创造对话、促进相互理解。这将激励我们展示一场非凡又深具历史意义的世乒赛，并支持整个乒乓球界乃至下一代的梦想、希望和抱负。”

世界乒乓球职业大联盟理事会主席、中国乒协主席刘国梁是促成此次中美混双配对的关键人物。

他说：“我们一直在思考，‘乒乓外交’50年后的今天，我们如何在前辈夯实的中美友谊的基础上，再深一步地通过体育赛事、体育活动、民间活动来增进两国的友谊。基于此，中国乒协联合美国乒协向国际乒联提出混双中美跨国配对的建议，让这几位原本就是朋友的运动员并肩上场，两个国家的球迷们共同为他们欢呼和呐喊，奏响新时期‘乒乓外交’新篇章，这也是我们最重要的目的。”

1971年时任美国总统的尼克逊推动中美关系破冰时，中国在4月邀请于日本名古屋参加世界乒乓球锦标赛的美国乒乓队访问北京，终结两国20多年的人员交往隔绝局面。这一事件后来被称为“乒乓外交”。

随后，时任美国白宫国家安全顾问的基辛格在当年7月秘密访华，尼克逊则在1972年2月正式访问中国，中美关系走向正常化。

今年4月，中国国家副主席王岐山在纪念中美“乒乓外交”50周年活动上发表视频致辞时说，“乒乓外交”是中美关系史上一段佳话。“以小球推动大球”，开启了中美关系正常化的历史性进程。50年来，中美关系虽历经风雨，但总体不断前行。

他当时强调，当前中美关系正处在重要关口，双方要从两国人民福祉出发，从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展。